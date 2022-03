La Juventus ha offerto un rinnovo biennale per 1,5 milioni di euro a stagione a Mattia Perin. Come riporta La Stampa, il contratto del portiere è in scadenza al termine di questa stagione. Sarà decisiva la volontà del classe 1992 che potrebbe decidere di accettare anche una cifra inferiore ma con lo scopo di avere più spazio in campo. La volontà di giocare potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa.