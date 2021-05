Prima accelerata della Juventus sull'obiettivo per l'attacco del prossimo anno. A ripotarlo è il media spagnolo fichajes.net secondo cui la dirigenza bianconera avrebbe presentato la prima offerta - da 40 milioni di euro - per l'attaccante del Barcellona Ousmane ​Dembélé. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con i catalani che, piuttosto che perderlo a parametro zero, preferirebbero cederlo subito, prima che il contratto finisca. Questi sono gli elementi che fanno ben sperare la Juve per la buona riuscita della trattativa.