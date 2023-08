La Juventus ha registrato la rosa per la stagione 2023/2024 come pubblicato sul sito della Lega di Serie A. Confermati le anticipazioni sui numeri di maglia, ovvero il 17 per Iling Junior, il 21 per Nicolò Fagioli, il 15 per Yildiz e il 41 per Nicolussi Caviglia.che è rimasto quindi senza un padrone. Ulteriore segnale di come non ci siano possibilità di un passo indietro da parte del club. Per l'ex capitano bianconero la pista più concreta sul mercato è quella che porta all'UnionBerlino.