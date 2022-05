La Juventus riterrebbe Ivan Perisic il nome giusto per rinforzare la rosa. Il giocatore è in scadenza di contratto e i nerazzurri gli offrirebbero 4,5 milioni di euro a stagione. La Juventus invece, come riferisce La Gazzetta dello Sport sarebbe pronta ad offrire un biennale al giocatore croato per 6 milioni di euro a stagione. Il giocatore avrebbe mandato un intermediario in Premier League nelle scorse settimane ma la Juve appare comunque in vantaggio.