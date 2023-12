La Juve deve fare cassa e lo farà anche con i giovani. Ma non con tutti loro. I bianconeri, infatti, hanno le idee chiare: se Soulé è finito nella lista dei cedibili per cifre piuttosto elevate, per Kenan, per esempio, la decisione sembra una e una soltanto. Quale? Tenerlo, farlo crescere, puntare forte su di lui. Individuato come un autentico potenziale fuoriclasse, l'ex Bayern avrà spazio nel prossimo futuro in Prima Squadra e cercherà di prendersi la Juve. Del resto ha solo 18 anni.