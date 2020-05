L'effetto Coronavirus non toccherà i vecchi accordi, anche se magari solo verbali. La Juve riporterà Rolando Mandragora a Torino, esercitando il diritto di riacquisto per 26 milioni entro il 2020. Come scrive calciomercato.com, il futuro dell'ex capitano della Nazionale Under 21, infatti, sembra già scritto: la sua sarà una carta buona per sviluppare scambi con altre società. La carriera di Mandragora è in ogni caso destinata a progredire, di lui la Juve sta parlando per esempio con la Fiorentina all'interno di operazioni più ampie che potrebbero coinvolgere Federico Chiesa o Gaetano Castrovilli. Ma anche con la Roma e il Napoli. Resta una valutazione piuttosto alta per il suo cartellino. E lui? A quasi 23 anni si sente pronto per giocarsela anche nella Juve, dove fosse per lui tornerebbe per restare. Ma non si opporrà a nessuna soluzione alternativa.