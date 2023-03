Marco, presidente della Samp, ha parlato del gol disubito domenica sera. E sulla sconfitta con la Juventus ha detto: "Non voglio entrare nel merito degli episodi. Mi sono scocciato di parlare di certe cose, mi sembra di lottare contro i mulini a vento. Ma lo dico senza polemica. Certamente con qualche decisione differente, dalla prima di campionato a oggi, potremmo avere sei o sette punti di più in classifica. E essere a 18 invece che a 12 ti cambierebbe non poco le prospettive… Confido per domenica in un arbitraggio equo. Questo sì" riporta Sampnews24.com.