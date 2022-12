Fabrizio, presidente dell'Empoli, ha parlato ad Antenna 50: "via a gennaio? No, non conviene a nessuno. Guglielmo è un ragazzo serio ed equilibrato. Quando entra in campo per un allenamento sembra che entri in campo per giocare una partita. Baldanzi? Un giocatore importante, di prospettiva, così come lo è Fazzini. Noi cerchiamo di tenerli in equilibrio. Questi ragazzi hanno margini di crescita dal punto di vista tecnico, fisico e tattico".