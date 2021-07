Il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique, ha risposto dopo l'amichevole con il Numancia: "Io ho detto: 'Non sappiamo se Griezmann continuerà al Barça e posso so dire se ai milioni di tifosi dell'Atlético Madrid piacerà che ritorni o meno'. L'espressione non era questa, non dico che fosse stata manipolata ma non volevo dire questo. Avevo fretta ed è possibile che abbia frainteso la domanda. Mi piace che tutti i buoni giocatori siano all'Atlético de Madrid".- "È un giocatore dell'Atlético de Madrid, molto amato da tutti e dai tifosi e che ha un contratto con noi".