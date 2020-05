Preparazione in salita per Matuidi. Come scrive Tuttosport Blaise "deve fare la seconda quarantena. La prima in quanto positivo, adesso perché è rientrato dalla Francia dove è volato appena guarito dal contagio. Preparazione in salita". Meglio la situazione per Bentancur che "a differenza degli altri sudamericani ha preferito restare a Torino, quarantena con la fidanzata Mel e lavoro quotidiano che gli ha permesso di ripresentarsi alla Continassa in ottima condizione".