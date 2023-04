Al 42’ di Juventus-Sporting Lisbona, Allegri è stato costretto a cambiare Szczesny per inserire Perin. Il portiere polacco si è toccato più volte il petto, sembrando in affanno e richiamando i compagni di squadra prima dell’intervento dello staff medico. Un piccolo malore, le cui cause saranno indagate più approfonditamente nella pancia dello Stadium. Szczesny ha lasciato il campo in lacrime, sempre in affanno e toccandosi il petto.