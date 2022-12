In queste ore in casaL'esterno, nell'allenamento di ieri alla Continassa, prima ha preso una botta sulla caviglia dopo un contrasto rimanendo qualche secondo a terra. Poi, dopo aver ripreso la partitella, ha interrotto anticipatamente l'allenamento tornando negli spogliatoi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha accusato un fastidio all'adduttore. Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti ma non si può escludere che ci sia effettivamente un problema muscolare che non permetterebbe a Chiesa di esserci con l'Arsenal.