Ad un passo dal club dei miti delle 100 presenze in Nazionale, Leonardo Bonucci è costretto a fermarsi. Il difensore della Juventus ha subito una riacutizzazione del problema agli adduttori che si sta trascinando da qualche partita, e adesso deve prendersi una pausa da campi. Infatti, ieri Bonucci si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo e con ogni probabilità salterà la gara di domenica sera contro la Polonia, valida per la Nations League.



COME VERRÀ GESTITO – C’è chi entra e c’è chi esce. Perché Leonardo è un’altra tegola che si aggiunge a quelle presenti alla Continassa. Per De Ligt e Alex Sandro che escono dall’infermeria, ci sono Chiellini e Bonucci che ne prendono il posto, aggregandosi a Ramsey e Dybala, con quest’ultimo in fase di recupero dall’infezione alle vie urinarie. In ogni caso, l’infortunio di Bonucci non desta preoccupazioni, per risolverlo necessita solo un po’ di riposo. Per questo la Juve incrocia le dita, vorrebbe averlo in forma per la sfida contro il Cagliari (sabato 21 novembre) e spera che venga risparmiato dalla coppia Mancini-Evani anche per l’impegno di mercoledì 18 contro la Bosnia.