Alvaro Morata preoccupa la Juve. Ovviamente non per quello che ha fatto in campo, ma per la reazione finale che pure costerà parecchio alla squadra. Quante giornate rischia Morata? Partiamo da ciò che sappiamo: nel derby, di sicuro, non si vedrà e toccherà nuovamente a Paulo Dybala. C'è attesa dunque per le decisioni del Giudice Sportivo, tutto gira intorno a quanto ha scritto l'arbitro Pasqua. Una volta arrivato il triplice fischio, ha espulso il bomber spagnolo dopo aver sentito parole certamente non gradite. La squalifica sarà comminata in base all'entità di quelle parole.