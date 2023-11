Ancora notizie poco confortanti quelle che arrivano alladal ritiro dell'. Dopo il forfait di Manuel Locatelli e il problema alla caviglia di Andrea Cambiaso, adesso a preoccupare il CT Luciano Spalletti è anche Moise, che ha preso parte solo a una frazione dell'allenamento di questo pomeriggio con gli azzurri: il classe 2000 è rientrato in anticipo negli spogliatoi con un cerotto sullo stinco sinistro, stando a quanto riportato da TMW.- Le sue condizioni, dunque, restano da valutare in vista degli impegni della, ovvero le sfide decisive per la qualificazione agli Europei contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina. La sensazione è quella che Kean possa candidarsi a una maglia da titolare, ma chiaramente tutto dipenderà dal suo stato fisico. Al lavoro con il resto dei compagni, invece, Federico Chiesa e Federico Gatti, mentre Locatelli ha già fatto rientro alla Juve dove inizierà il suo percorso di recupero per la frattura alla costola.