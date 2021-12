Va in archivio il 2021 della Serie A, con l'Inter che tenta una minifuga, il Milan che resiste alle spalle dei cugini e la lotta per un posto in Champions League che torna a non essere scontata, grazie ai passi falsi di Napoli e Atalanta e alla vittoria della Juventus. Ecco i titoli dei quotidiani sportivi in edicola (nella gallery):apertura dedicata alla vittoria dell'Inter sul Torino, "Fuga Inter, ma che Toro". In taglio alto un'esortazione: "Juve, prendi un bomber", con le foto di Vlahovic, Icardi e Scamacca.l'Inter si prende anche questa prima pagina. "Inter a manetta" titola il quotidiano. "Inzaghi vola, 'in estate non ci davano favoriti'". Spazio anche alla Coppa d'Africa: "La sfida della Caf, si gioca".In attesa