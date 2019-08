Your browser does not support iframes.

La Juventus è uscita sconfitta contro l'Atletico Madrid, nell'ultimo grande test amichevole prima dell'esordio in campionato contro il Parma, e Maurizio Sarri non è contento del mercato in uscita fin qui. Tuttosport propone una soluzione: "Juve, prendi il bomber", a spiegare quanto ai bianconeri oggi manchi un decisivo numero 9. Che possa essere Mauro Icardi? Il Corriere dello Sport "candida" solo Napoli e Roma, nella "sfida al rialzo" per l'argentino. Dalla Spagna, intanto, Marca elogia Joao Felix per quanto mostrato contro la Juventus: "Es un crack!", "è una stella" titola il quotidiano.



