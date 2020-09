di Omar Savoldi

Suarez o Dzeko alla Juve? Un giorno viene annunciato il primo, un altro il secondo. Al di là della faccenda del possibile passaporto comunitario o italiano per l’uruguaiano, che lo renderebbe schierabile (a differenza, per esempio di Vidal), resta una domanda. E’ possibile che i due siano giocatori intercambiabili? Che si possa dire : o l’uno o l’altro non fa differenza, perché sono forti entrambi?



A noi pare di no. Suarez è un conto, Dzeko un altro. Dzeko è un centravanti, Suarez no. Il bosniaco lavora per la squadra anche fuori dell’ area, sa fare la boa, è tecnico, ma non velocissimo e forte di testa. Suarez, parte dai lati (spesso da sinistra ) s’infila in velocità, salta l’uomo o chiede il triangolo e, oggi, occuperebbe di fatto la zona di Ronaldo. Se alla Juve chiedono a gran voce un centravanti d’area che liberi gli spazi per Dybala e soprattutto Ronaldo, Dzeko sembra l’uomo giusto.



Suarez, invece, non risponderebbe allo scopo, è soprattutto una seconda punta che fa della velocità e del dribbling le sue armi migliori. A meno di non convincere Ronaldo a spostarsi al centro e fare lui quello, che per adesso, non desidera.

Higuain non viene più considerato un giocatore da Juve, ma, al di là di problemi caratteriali e d’un’indole “ciclotimica”, incline ad esaltarsi e ad abbattersi nel giro di poco tempo, corrispondeva comunque alla figura del centravanti pronto a entrare in area e a tirare velocemente. Sostituirlo con Dzeko può essere un’opportunità e un arricchimento, sostituirlo con Suarez implica un certa dose di rischio e di fantasia. Ma ci sembra che la Juve attuale abbia imboccato proprio queste due strade. E, allora, Suarez…