Con il Napoli che strizza l’occhio alla Roma per Milik – al contrario della volontà del polacco, che ha un accordo con la Juventus – i bianconeri stanno valutando tutte le possibili alternative per l'attacco pesandole sulla bilancia. Una di queste porta ad Alexandre Lacazette, che con il passare dei giorni è scalato in graduatoria acquistando appetibilità. Anche perché l’idea è nata proprio dagli agenti dell’attaccante dell’Arsenal, cosa che faciliterebbe l'eventuale accordo con il giocatore. E le condizioni economiche dell’affare? Vantaggiose anche quelle.



LE CIFRE, PARATICI… - Come riporta Calciomercato.com, i Gunners chiedono 30-35 milioni di euro, visto e considerando la scadenza del contratto di Lacazette (2022). Cifra che può essere abbattuta inserendo nella trattativa delle contropartite tecniche, come Douglas Costa, Bernardeschi, Rugani o Romero. Dunque una trattativa non complicata, che potrebbe decollare una volta che l’Arsenal annuncerà il rinnovo di Aubameyang. E chissà se Paratici avrà sfruttato il viaggio di oggi a Londra per aggiornarsi sulla situazione Lacazette. Tanti gli impegni in agenda, tra cui un confronto per Raul Jimenez del Wolverhampton, non è da escludere che il CFO bianconero abbia fatto anche una tappa nella capitale inglese.