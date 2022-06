Riserva di lusso per la Signora? Secondo La Gazzetta dello Sport, sta prendendo quota in casa Juve l'ipotesi Giovanni Simeone come vice di Dusan Vlahovic. Reduce da una stagione più che buona con il Verona (37 presenze e 17 gol, tra cui una doppietta agli stessi bianconeri), il Cholito ha dalla sua parte un'ottima conoscenza del calcio italiano e quell'esperienza indicata da Massimiliano Allegri come requisito necessario per sostituire (o affiancare) il bomber serbo, ma anche un ingaggio decisamente sostenibile, cosa che potrebbe fare la differenza nelle riflessioni in corso alla Continassa dove si stanno vagliando con attenzione varie piste. In gialloblù, infatti, il figlio d'arte guadagna 1.5 milioni di euro all'anno, una cifra che consentirebbe alla Juve di mettere sul piatto per il suo cartellino gli stessi soldi che aveva messo in conto di sborsare per il riscatto di Alvaro Morata (15 milioni) senza poi svenarsi per lo stipendio; in alternativa, l'idea potrebbe essere quella di proporre al Cagliari - club dal quale era partito temporaneamente in direzione Verona - un prestito oneroso con riscatto. A 26 anni, Simeone sembra pronto per il grande salto: l'argentino, inoltre, ha un "conto aperto" con la Juve, che parla di 6 reti realizzate in 11 partite con tre squadre diverse. Chissà che ora non sia arrivato il momento di segnarli dall'altra parte, quei gol...