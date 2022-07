In casa Juve sta prendendo sempre più quota la candidatura del difensore dell'Arsenal Gabriel. Il centrale è infatti finito nel mirino dei dirigenti della Continassa, pronti a rimpiazzare De Ligt qualora decidesse di partire. La chiave da giocarsi in questa trattativa potrebbe essere Arthur, il quale piace molto ai Gunners che, lo avevano cercato anche a gennaio. E' chiaro che al momento le preferenze restano sempre Koulibaly e Bremer che però, restano entrambe due operazioni complicate ed è proprio per questo che si continua a seguire sotto traccia il centrale del club inglese.