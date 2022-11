Laprogetta il futuro della fascia sinistra, accendendo i riflettori su Fabiano. Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, infatti, c'è proprio il terzino classe 2000 dell'in cima alla lista del club bianconero dei possibili sostituti di, ormai prossimo all'addio: per lui già 15 presenze e 2 gol in questa stagione di Serie A, con mister Paoloche gli ha dato grande fiducia mandandolo sempre in campo dal primo minuto. I toscani, che comunque a gennaio non vorrebbero privarsene, non intendono fare sconti: la valutazione del giocatore è di circa, motivo per cui alla Continassa si sta valutando una possibile strategia alternativa al pagamento cash.- Sempre secondo i colleghi di CM, la Juve sta pensando a unada inserire nell'affare, con l'indiziato principale che sembra essere Mattia, attaccante esterno classe 2001 e "pilastro" della: per lui, quest'anno, 12 presenze, 2 gol e un assist, oltre a una panchina con la prima squadra a Lecce. Per arrivare a Parisi, ad ogni modo, Madama dovrà fare i conti pure con la concorrenza: sulle sue tracce, infatti, ci sono anche, che si era già informata su di lui nel chiudere la trattativa per Mattia Viti.