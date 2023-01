Come racconta Gazzetta, la partita più difficile è appena cominciata e durerà più di 90 minuti. La Juventus impugnerà davanti al Collegio di Garanzia del Coni la sentenza della Corte d’Appello che venerdì scorso l’ha condannata a 15 punti di penalizzazione (più svariati mesi di inibizione per Agnelli, Paratici, Nedved, Cherubini e altri dirigenti).Per capire come si muoverà il club bisognerà attendere le motivazioni, che verranno pubblicate entro il 30 gennaio, e sulla quale si baserà la linea difensiva degli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa.