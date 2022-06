Matteo Brunori, attaccante della Juventus ma in prestito al Palermo ha vinto il premio per il gol più bello della Serie C nella partita Monopoli-Palermo. Il riconoscimento è Premio Facco 2022 ed è alla sua quarta edizione. Il riconoscimento, dato da una collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in ricordo dell’ex calciatore, allenatore e opinionista Mario Facco, è stabilito da Rai Sport insieme alla redazione del programma “C Siamo” e dai tifosi via social.