stato premiato dall’Associazione Altropallone per il suo impegno con la propria associazione “Futuro Re2ondo". A margine della consegna del premio a Milano, cui il giocatore ha partecipato tramite una video intervista, ha parlato così: "Ciò che il calcio mi ha insegnato maggiormente nella mia carriera è capire che abbiamo sempre bisogno l’uno dell’altro, è impossibile arrivare lontano se vai da solo. E’ molto importante e provo a seguire questo insegnamento anche fuori dal campo da calcio. Io penso che dobbiamo sempre ricordare e aiutare il posto da dove veniamo.. Bicas è una piccola città e spesso si ha l’impressione che per raggiungere il successo si debba andare nelle città più grandi, ma tramite il calcio vogliamo dimostrare ai bambini che è possibile sognare, e anche se non si diventerà dei professionisti, si possa trovare la felicità in altri aspetti. Io a scuola ero veramente bravo, perché ho sempre riconosciuto l’importanza dello studio e poi anche perché avevo sempre la mia mamma addosso che spingeva a farmi studiare perché ne conosceva l’importanza. Per noi ora è sempre un motivo di orgoglio vedere quelli bravi in campo ma io penso che alla fine sono le caratteristiche umane a fare la differenza. Andare bene a scuola, avere empatia verso i compagni, saper avere pensieri giusti, con educazione, è la cosa principale per diventare una persona di spessore, portandoti a conquistare le cose importanti nella vita."Ho da tempo voglia di iscrivermi all'università una volta finito di giocare. Vorrei iscrivermi alla facoltà di psicologia, mi piace capire come funziona il nostro cervello, le diverse maniere di pensiero e comportamento nelle situazioni diverse, come nel calcio che ci mette costantemente sotto pressione. Già da adesso studio e mi interesso alla materia e"Secondo me la cosa principale è l’educazione, dobbiamo ripartire sempre dai bambini. Educare i bambini su questi temi è molto importante. Saranno loro che un giorno fermeranno il razzismo, in questo momento il nostro lavoro è segnalare le cose che non vanno bene e investire sull’educazione, così le prossime generazioni riusciranno a fermare definitivamente il razzismo."Andrò a casa a riposare un po’, sicuramente passerò a fare una visita ai bambini in accademia per chiacchierare e giocare un po’ con loro. Per loro è un momento importante, ma anche per me: imparo tanto e mi da tanto