premiata per la. Il club bianconero si è aggiudicato l'nella categoria PR, riservata ai progetti di comunicazione complessi, agli, dopo aver realizzato per la "Giornata Internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali" una maglietta recante un messaggio nei numeri sulle spalle dei suoi giocatori (tra cui).Supportato da una specifica attività di comunicazione, il messaggio ha girato giornali e tv di 133 paesi nel mondo, viralizzandosi sull'online e i social network e totalizzando ben 347 milioni di contatti in un solo giorno.Gli ADCI Awards sono organizzati dall', associazione che riunisce i migliori pubblicitari, creativi, designer, registi e comunicatori del nostro Paese. I lavori sono passati al vaglio di una giuria di 120 esperti dell'Art Directors Club Italiano.