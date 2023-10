Da Juventus.com:Qualche mese fa Juventus For Special ha vinto il campionato “Il calcio è di tutti” nel Livello 3, alle Finali nazionali FIGC-Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale disputatesi a Coverciano.Oggi, giovedì 5 ottobre 2023 è stato organizzato a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, un evento durante il quale sono state premiate le tre squadre regionali laureatesi campioni nelle loro categorie: oltre a Juventus For Special, Torino F.D. e Terzo Tempo.Un momento bello e intenso, durante il quale protagonisti sono stati ovviamente gli atleti, che hanno potuto anche raccontare la loro esperienza; per la Juventus, oltre appunto alla squadra premiata, presenti Greta Bodino, Chief People, Culture & Sustainability Officer di Juventus e Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager.«Un risultato importante, su cui mi piace soffermarmi - le parole di Pessotto -. I ragazzi sono stati fantastici, è bello vederli giocare insieme, tirando fuori il meglio di loro stessi per ottenere un grande risultato. La Juventus tiene molto a questo progetto su cui investe tempo, parole, pensieri ed emozioni. Ma oggi i veri protagonisti sono loro e le loro splendide performance in campo».