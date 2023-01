Non solo il commosso ricordo di Gianluca Vialli. Prima del fischio d'inizio disi è svolta anche una (doppia) premiazione, quella di Moisee Massimiliano: l'attaccante è stato infatti decretatobianconero di novembre, mentre il tecnico è stato scelto come il migliore di tutta la Serie A (per lo stesso mese) direttamente dalla Lega. Quest'ultimo ha ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani dell'ormai ex presidente Andrea, con cui ha scambiato un affettuoso abbraccio.