Questa sera alle 21.45 la Juve sfiderà il Milan. Ecco alcuni dati statistici forniti da Opta: il club rossonero ha vinto solo una delle ultime 14 partite di Serie A contro la Juventus, uscendo sconfitta nelle restanti 13: dal 2013 la squadra rossonera è l’unica ad aver perso così tante partite contro una singola avversaria nel massimo campionato.





l Milan non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sei sfide casalinghe con i bianconeri in Serie A (1V, 5P) – Juventus e Atalanta sono le due squadre contro cui i rossoneri non hanno trovato il gol in più partite interne dal 2013/14 (quattro).