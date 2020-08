Venerdì la Juve sarà impegnata contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una partita decisiva, che permetterebbe ai bianconeri di entrare nella Final 8 di Lisbona. Come riferito da Opta, la Juventus è imbattuta nelle due partite casalinghe disputate contro il Lione in ambito europeo (1V, 1N), vincendo 2-1 in Europa League nell’aprile 2014 e pareggiando 1-1 in Champions League nel novembre 2016.