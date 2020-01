La Juve questa sera affronterà la Roma in Coppa Italia. Come ricordato da Opta, Juventus e Roma si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia con un bilancio di 7 vittorie per parte e 2 pareggi. La Juventus ha vinto 5 dei 9 precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (oltre a 4 pareggi): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno.