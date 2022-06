Possibili novità nello staff di Allegri per la prossima stagione: tra i profili che il tecnico sta valutando c’è quello di Paolo Bianco, ex difensore, reduce dall’esperienza ucraina con De Zerbi ed ex allenatore delle giovanili del Sassuolo. Bianco è stato molto vicino alla Carrarese, ma la chiamata di Max ha rimesso tutto in discussione. Bianco è stato allenato da Allegri ai tempi del Cagliari e tra i due c’è un ottimo rapporto. Bianco si aggiungerebbe a Padoin, entrato l’estate scorsa nello staff. Non sono esclusi altri innesti. Lo rivela Gazzetta.