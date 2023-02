I guai di Paulsembrano non avere fine. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juve si augura che dopo questo problema siano finiti e possa tornare in campo. Diversamente si potrebbe pensare ad una cessione anticipata del polpo. Scenario che al momento appare difficile, in quanto l'ingaggio percepito dal francese è elevato e non sembra ci possano essere club disposti a pagare tali cifre.