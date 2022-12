Come racconta Gazzetta, mentre prosegue il lavoro della magistratura, si attende l’assemblea dei soci del 27 dicembre per l’approvazione del bilancio 2022, su cui nei giorni scorsi sono pervenuti i rilievi di sindaci e revisori in merito alle manovre stipendi: se i pm dovessero riscontrare irregolarità, potrebbe esserci un’integrazione delle