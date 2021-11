In passato una leggenda tra gli allenatori dellaha avuto la possibilità di sedersi sulla panchina della. Si tratta di, e a rivelarlo è stato lo stesso tecnico in occasione del documentario a lui dedicato, Arsene Wenger: invincible, scritto dal regista e giornalista Gabriel Clarke.L'ex allenatore dell'Arsenal ha rivelato che gli anni dopo il 2006 sono stati "la mia sofferenza. Mi sono identificato completamente con il club, questo è stato l'errore che ho fatto. Il mio difetto fatale è che amo troppo dove sono... dove ero. Me ne pento. Sarei dovuto andare da qualche altra parte. Il 2007 è stato un punto decisivo. Era la prima volta che sentivo tensioni all'interno del consiglio. Ero combattuto. Ancora oggi mi chiedo se ho fatto la cosa giusta perché la vita non è mai stata esattamente la stessa dopo. Avrei potuto andare ad allenare la nazionale francese. La nazionale inglese due o tre volte almeno. Avrei potuto andare due volte al Real Madrid. Potevo andare alla, al Paris Saint Germain, anche al Manchester United".Wenger lavora per la Fifa da quando ha lasciato l'Arsenal, 3 anni e mezzo fa.