Rolando Mandragora e Riccardo Orsolini possono tornare alla Juventus in estate. I due giovani sono stati ceduti a titolo definitivo rispettivamente a Udinese e Bologna ma i bianconeri hanno un'opzione "non scritta" per riportare entrambi i calciatori alla Continassa. Per Orsolini c'è un accordo sia per il 2020 che per il 2021 ma Paratici sarebbe pronto a riportare subito "Orso" alla base per 26 milioni di euro, la stessa cifra che serve per Mandragora che però, in caso di ritorno a Torino, con ogni probabilità sarebbe nuovamente ceduto.