E adesso la Juve potrebbe cedere siache. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero procedere infatti a entrambe le cessioni: se dovessero concretizzarsi, il nome più caldo sarebbe quello di. Il centrale della Fiorentina è in scadenza di contratto nel 2022 e ha rifiutato finora tutte le proposte di rinnovo. L'idea della Viola è quella di monetizzare, dunque cederlo in questa finestra di mercato. La valutazione non è ovviamente elevata, ma con la Fiorentina è sempre difficile trattare. Staremo a vedere.