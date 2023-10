Laè attualmente immersa in un'attività frenetica sul mercato, nonostante sia solo ottobre. Gli uffici disono diventati il punto focale per una serie di trattative e incontri, con una varietà di agenti e figure chiave del calcio che entrano e escono costantemente. Nonostante non possano effettuare acquisti fino al 2024,L'obiettivo è quello di garantire almeno uno, se non addirittura due,per la squadra. L'opzione preferibile sembra essere quella di acquisire giocatori in prestito o attraverso formule vantaggiose, in modo da colmare i vuoti nel centrocampo causati dai recenti eventi legati a. Mentre Pogba è stato sospeso per doping dall'11 settembre, è stata confermata ieri la squalifica di 7 mesi per Fagioli in relazione a un caso di scommesse. La Juventus si trova così a dover fare i conti con l'assenza del titolare e del suo principale sostituto, che si era distinto con prestazioni di rilievo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.