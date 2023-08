Fino a quando la trattativa sarà in piedi, la Juve proverà a cederlo a titolo definitivo. Ma l'intesa con il Genoa è ormai a un passo per Koni, pronto a diventare un giocatore rossoblù in prestito con obbligo di riscatto condizionato per 10 milioni di euro. E il club bianconero riduce ulteriormente i posti disponibili per i prestiti.