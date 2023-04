Allegri ha dichiarato che in difesa ci saranno alcuni cambi perché i titolari hanno giocato tanto fin qui. Chi può tornare dal primo minuto è Alex Sandro, che sta meglio come ha dichiarato il tecnico. Un turno di riposo quindi almeno per uno tra Danilo e Gatti, titolare nelle ultime quattro gare dei bianconeri. Tra i convocati potrebbe tornare Leonardo Bonucci.