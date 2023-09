I cambiamenti, anche forzati dalla situazione, hanno portato una buona dose di rinnovamento alla Juventus. Non nei giocatori, ma sicuramente nel modo di operare. La Juve si è fermata sul mercato pensando alle cessioni e non agli acquisti, guardando alle uscite e ai ricavi più che alle spese e il beneficio è arrivato: il club, infatti, si attende un miglioramento nei conti del 22/23, pur consapevole del vuoto causato dai mancati ricavi europei per il 23/24. Ma come colmare questa perdita? Come scrive il Corriere dello Sport,Infatti, al momento, Giuntoli ha potuto solo sfoltire una rosa numericamente folta e chissà quando potrà iniziare a programmare il mercato in entrata, facendo attenzione ad equilibrio e contenimento costi come questioni primarie almeno quanto la vittoria. La base, naturalmente, sarà l'approdo in Champions League, la vera chiave per gli incassi dall'esterno e per poter spendere sul mercato.