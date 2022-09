Calendario fitto. E turnover necessario. La Juventus domani scenderà in campo alle 15 contro la Fiorentina per una gara importante di campionato a tre giorni prima dell’esordio in Champions League, al Parco dei Principi di Parigi controil Paris Saint Germain. La seconda e terza tappa di un tour de force per cui è necessario il turnover, come già successo contro lo Spezia.potrebbe trovare ancora posto, ma non forse non per Bonucci. Tutto o molto dipenderà dalle condizioni diche nel finale di mercoledì sera ha chiesto il cambio per crampi e quindi anche per motivi di opportunità potrebbe vivere il suo primo turno di riposo, spiega Tuttosport.