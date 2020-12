Quale sarà l'undici della Juventus che affronterà il Torino di Giampaolo? Nell'aria c'è odore di turnover, almeno per i bianconeri. Che partiranno sicuramente dalle certezze in difesa: davanti a Szczesny, ecco De Ligt e Leonardo Bonucci. Tornerà Danilo? Probabile. Ma uno tra Cuadrado e Alex Sandro rischia di star fuori, con quest'ultimo magari più indiziato alla panchina poiché reduce da un lungo stop. Dubbio tra Chiesa e Kulusevski, come al solito c'è ressa per un posto in mediana. Le altre certezze sono tutte in attacco: Alvaro Morata, squalificato, cederà il posto da titolare a Paulo Dybala. Al fianco dell'argentino, Cristiano Ronaldo.