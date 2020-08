Pogba in, Dybala out. Un anno dopo ci risiamo, e si accendono nuovamente le voci su un addio di Paulo Dybala alla Juventus. Sullo sfondo c'è ancora il Manchester United (lo scrive Tuttosport) ma sul piatto non più Lukaku bensì un vecchio pallino ed idolo della dirigenza della Juve ed Andrea Pirlo: Paul Pogba. La Juve potrebbe scambiare l'argentino e il francese oppure cedere Dybala per una cifra vicina ai 100 milioni di euro e investire il tesoretto sull'ex centrocampista rimasto nel cuore di tutti a Torino. Una voce che da stamani sta facendo discutere tutto il popolo bianconero. E voi? Fareste lo scambio tra Pogba e Dybala?