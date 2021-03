Marco Pjaca potrebbe cambiare nuovamente maglia. La sua esperienza in prestito al Genoa era partita col piede giusto, salvo poi essere chiuso nelle rotazioni offensive che comprendono Destro, Shomurodov, Scamacca e Pandev. Così, l’attaccante croato potrebbe tornare alla base Juventus per poi partire per un nuovo prestito. Come riporta SerieBNews.com, il bianconero sarebbe una nuova idea del Monza, che potrebbe cedere Dany Mota.