Avere il controllo del gioco, per poi affondare il colpo. La Juve sta dando prova di maturità, nonostante la distanza in classifica da Inter e Milan, nonostante qualche pareggio di troppo e un cammino certamente non in linea con quello degli ultimi anni. Comunque, la squadra è cambiata. Ed è cambiata anche in meglio in qualche aspetto. A partire dal possesso della sfera. Come riporta Juventus.com, "la Juventus vanta il possesso palla medio più alto in questo campionato (60,2%, come il Sassuolo); il Parma é quart’ultimo in questa graduatoria con il 44,2%".