La Juve si è allenata questa mattina in preparazione della partita contro la Roma. Questo il comunicato del club bianconero: "A tre giorni dalla sfida con la Roma, prima trasferta di campionato, la Juventus si è ritrovata al JTC agli ordini di Mister Pirlo per continuare la preparazione. I bianconeri hanno lavorato sul possesso palla, prima di passare a una partita a tema per poi concludere la seduta con una partitella. Domani allenamento al mattino, prima della presentazione di Alvaro Morata, che, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, risponderà alle domande dei giornalisti invitati. Appuntamento alle 14:30, che potrete seguire in diretta su Juventus.com, nella sezione Juventus TV. Al suo interno potete già trovare tutti i contenuti legati al suo ritorno in bianconero".