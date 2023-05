Come racconta Calciomercato.com, chi invece non ha ancora optato per chiudere in fretta la faccenda c'è proprio Andrea, determinato ad andare fino in fondo. La sua posizione in questo accordo è stata stralciata, salvo nuovi punti d'intesa quindi prenderà regolarmente parte al processo che inizierà il 15 giugno per provare a rivendicare l'innocenza, distanziandosi quindi dalla strategia del club bianconero.