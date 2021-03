Una ventina di tifosi della Juventus attende la squadra bianconera fuori dall'Allianz Stadium prima della delicatissima sfida col Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. C'è da sostenere la Juve come si può, in tempo di coronavirus, in una partita in cui gli uomini di mister Pirlo sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-1 patita in Portogallo due settimane fa. Come sempre, qui su IlBianconero.com potrete vedere tutte le immagini del prepartita, dall'ingresso dei pullman alla Continassa fino agli spogliatori e alla rifinitura in campo!