Ormai di prassi Andrea Pirlo convoca alcuni giocatori della Juventus Under 23 insieme alla prima squadra, sia per le partite di campionato che delle coppe, compresa la Champions League. Per la partita di questa sera contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale, con un'assenza per reparto (Danilo squalificato, Bentancur positivo al Covid-19, Dybala ancora infortunato al ginocchio sinistro) l'allenatore bianconero ha chiamato con sé 3 ragazzi che a dire il vero, nell'ultimo mese, sono aggregati in pianta stabile: il difensore Radu Dragusin, il terzino Alessandro Di Pardo e il regista Nicolò Fagioli.